「悪魔絵師」の名で世界中に熱狂的なファンを持つ金子一馬が、本格的にコンシューマーゲームの世界へと帰還を果たす。 （関連：【画像あり】金子一馬 最新作『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』） 株式会社コロプラより、2026年4月23日に発売が予定されているNintendo Switch用ソフト『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』。本作のゲームデザインやシナリオを含む全てを手掛けるのは、「悪魔絵師」の名で世界中に