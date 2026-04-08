8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円安の5万3040円と急落。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては389.56円安。出来高は1万1849枚となっている。 TOPIX先物期近は3636.5ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.52ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5304