京都府南丹市で小学6年生の安達結希くんが行方不明になって15日の7日です。8日から新学期となる安達結希くんの通う小学校から中継です。学校では、15分ほど前まで校門が開き奥の建物に明かりがついていました。学校から出てきた人は「始業式の準備をしていた」と話していました。この小学校では6日、安達結希くんと同じ学年の6年生の保護者を対象にした説明会が開かれました。出席した教育委員会の関係者によると、結希くんが行方