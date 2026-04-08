東日本大震災から１５年にあたり福島県を訪問した天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは７日、大熊町にある小中一貫の町立学校「学び舎ゆめの森」を訪れ、避難先から帰還した住民や震災後に移住した若者らと懇談された。福島第一原発が立地する同町は、今も町の面積の半分ほどを帰還困難区域が占めるが、子供の個性や主体性を伸ばす同校の教育方針に共感して移住する人が増えている。ご一家は、町の復興について話し合う中学生の授