【Arctis Nova 7 Gen 2】 発売日：1月16日 参考価格：各33,310円（カラー：ブラック、ホワイト、マゼンダ） デンマークで創業されたゲーミングギアブランド「SteelSeries（スティールシリーズ）ヘッドセット「Arctis Nova 7」が第2世代へと進化し、「Arctis Nova 7 Gen 2」として新たに1月に発売された。参考価格は33,310円。 モデルチェンジを