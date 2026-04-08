【Re:ゼロから始める異世界生活 4th season】 放送開始日：4月8日より毎週水曜22時～ 放送局：AT-Xほか 最速配信：ABEMA・dアニメストアにて4月8日より毎週水曜22時30分～ アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活 4th season」が、AT-Xほかにて4月8日22時より放送開始となる。最速配信はABEMA・dアニメストアにて4月8日22時30分より実施される。 本作は