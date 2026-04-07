先月、千葉県で20代の女性が住む部屋に侵入し、刃物で脅して性的暴行を加えるなどしたとして、29歳の男が逮捕されました。不同意性交致傷などの疑いで逮捕されたのは、埼玉県坂戸市に住む無職の安藤翔理容疑者です。警察によりますと安藤容疑者は先月16日未明、千葉県内で20代の女性の住む集合住宅に侵入し持参した刃物で女性を脅して性的暴行を加えた上その際にスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。防犯カメラの捜査な