政府はデジタル教科書の導入に向け、学校教育法などの改正案を閣議決定しました。改正案では紙、デジタルに加えて一部が紙で一部がデジタルの、ハイブリッド型の3種類を正式な教科書に位置づけるとしています。松本文科大臣はデジタル教科書導入により、語学学習などで学習効果の向上が期待されるほか、QRコードの接続先の動画なども検定対象とすることで質の保証を図れるとしています。また、児童生徒の発達段階などに応じた教科