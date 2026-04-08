漫画家・真島ヒロ氏が描く代表作『FAIRY TAIL』（フェアリーテイル）の新作が、短期集中連載で8月5日発売の『週刊少年マガジン』36・37合併号にてスタートすることが発表された。真島氏が描く『FAIRY TAIL』の新作連載は、2017年の完結以来、9年ぶりとなる。【動画】短期集中連載発表！公開された『FAIRY TAIL』20周年映像今回の短期集中連載は、『FAIRY TAIL』連載20周年を記念したもので、主人公・ナツたちが紡ぐ新たな物語