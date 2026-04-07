「ボクシング・ＩＢＦ女子世界アトム級王座決定戦」（７日、後楽園ホール）元王者の山中菫（２４）＝真正＝が、ＷＢＯアジアパシフィック王者で同級３位の鵜川菜央（３０）＝三迫＝に２−１で判定勝ちし、１年ぶりに王座に返り咲いた。日本バレーボール協会で働く異色の二刀流ボクサーの鵜川は世界初挑戦で大健闘したが、惜しくもベルトには届かなかった。鵜川の応援として、バレーボール協会の川合俊一会長（６３）をはじめ