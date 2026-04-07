高市総理大臣は記者団に対し、中東情勢を受けた原油の調達について、ホルムズ海峡を通らないルートでの調達を進め、年を越えて石油の供給を確保できるめどがついたと明らかにしました。高市総理：日本には約8カ月分の石油備蓄があり、代替調達の進展の結果、備蓄放出量を抑えながらも年を越えて石油の供給を確保できるめどがついた。高市総理は原油の調達について、「ホルムズ海峡を通らないルートでの調達に最大限注力し、現時点