4月7日に放送がスタートした永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）第1話にて、お笑いコンビ・ジャルジャルの後藤淳平がサプライズ出演を果たした。 参考：『時すでにおスシ!?』は“悩める人”の背中を押す物語制作陣が永作博美に託したエール 本作は、子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナル