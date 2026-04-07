「日本人の食事摂取基準」で定められた33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求した「日清食品 完全メシ」の新商品として登場した「完全メシ BREAD カレー」と「完全メシ BREAD チョコクリーム」を食べてみました。「完全メシ BREAD」2品 (3月23日販売開始) | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/company/news/13695/「完全メシ BREAD カレー」のパッケージはこんな感じ。ベースカラーは金色で