タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」が7日放送のNHK「うたコン」（火曜後8・00）に生出演。中森明菜（60）の名曲「少女A」をカバーし、新曲「劇薬中毒」も披露するなど、反響を呼んでいる。番組では、歌手・市川由紀乃と「＝LOVE」がコラボ。市川とともに佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏がボーカルを務め、中森明菜の名曲「少女A」をカバーした。最後には新曲「劇薬中毒」を生歌唱。華