アメリカ軍が7日、イランの原油輸送の拠点となるカーグ島を攻撃したとアメリカメディアが報じました。アメリカのトランプ大統領は7日、SNSで「今夜ひとつの文明が滅び、二度と取り戻されることはないだろう。それが起きてほしくはないが、おそらくそうなるだろう」と投稿しました。こうした中、ニュースサイト・アクシオスは7日、アメリカ政府当局者の話として、アメリカ軍がイランの石油積み出し拠点となるカーグ島を攻撃したと報