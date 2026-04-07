韓国で圧倒的な人気を誇るイズエンツリーのオニオンペアラインが、さらにパワーアップして登場♡紫玉ねぎ由来の美容成分に着目した独自処方で、うるおいと透明感を同時に叶えるスキンケアとして注目されています。毎日のケアに取り入れやすい使用感と、進化した処方で、なめらかな肌印象へ導いてくれる新アイテムをチェックしてみてください♪ 注目のオニオンフェア™とは イズエンツリーが独自開