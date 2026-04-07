7日夕方、川崎市の工場で足場が崩れ、男性作業員5人が落下しました。警察によりますと、救助されて病院に運ばれていた4人のうち、2人の死亡が確認されたということです。川崎市の工場で足場が崩れ落下した作業員5人のうち、2人の死亡が確認されたということです。