ＤＤＴは７日、高木三四郎が６日の試合で右眼を負傷し、医療機関での診断の結果「眼窩内側壁骨折」「眼窩底骨折」および「鼻骨骨折」と判明したと発表した。しばらくの間欠場となる。高木は６日のノア新宿大会「ＵＮＩＶＥＲＳＥＣＵＰ決勝」で丸藤正道と対戦中に丸藤の足が右眼付近に当たり負傷していた。高木は自身のＸで「すみません。しばらく欠場しますが必ず戻ってきます」と宣言した。