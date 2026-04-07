浦和レッズは7日、前節の川崎フロンターレ戦後に一部選手のSNSアカウントに対し、選手や家族の人格を傷つける誹謗中傷のメッセージを確認したと公表した。浦和は昨年9月と10月にも同様の事態が発覚し、声明を発表しており、「それにもかかわらず繰り返される事態を、大変遺憾に感じております」と伝えている。浦和は今回の声明で「どれほど悔しさや怒りをぶつけたとしても、選手・スタッフ個人、もしくはその家族の尊厳を傷つ