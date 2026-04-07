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アッパーオーストリア・レディース・リンツ大会期間：2026年4月6日～2026年4月12日開催地：オーストリア リンツコート：クレー（赤土/室内）結果：[ジャクリーン クリスチャン] 1 - 2 [タマラ コーパッチ] 試合の詳細データはこちら≫ アッパーオーストリア・レディース・リンツ第2日がオーストリア リンツで行われ、女子シングルス1回