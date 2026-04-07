アメリカのトランプ大統領は、自らが設定したイランの発電所などへの攻撃の期限が日本時間あす午前9時に迫るなか、先ほど、「ひとつの文明全体が死に絶えようとしている。二度とたて直せないほどに。私はそうなってほしくないが、おそらくそうなるだろう」と自身のSNSに投稿しました。改めてイランに強く警告した格好です。一方、トランプ氏は、イランでは「以前とは異なる、賢明で、過激化していない人々」が指導層になっていると