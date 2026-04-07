東大先端科学技術研究センター准教授の小泉悠氏が７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米イスラエルと交戦するイランに対するロシアの軍事支援について語った。ロシアの防空システムを巡り、小泉氏は「米軍機に多大な損害が出た場合、米露関係が悪化する可能性がある」と指摘し、イランにロシアの先端技術は供与されていないとの見方を示した。「渡す武器と渡さない武器を選んでいる印象を受ける」とも語り、ロシアが