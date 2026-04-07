7日午後、神奈川県川崎市のJFEスチール東日本製鉄所で高さ30メートルほどの足場が崩れ、男性作業員5人が転落した事故で、2人の死亡が確認されました。5人のうち3人が重体でしたが、2人が死亡、1人の行方は依然として分かっていません。JFEスチールは「亡くなられた方には哀悼の意を表するとともに、被災された方にお見舞いを申し上げます」とコメントしています。