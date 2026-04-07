アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の早瀬ノエル（２２）が７日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで初のソロワンマンライブ「ＮｏｅｌＨａｙａｓｅ１ｓｔｓｏｌｏＬｉｖｅ?ＨｅａｄａｂｏｖｅＣｌｏｕｄｓ?」を開催した。ドイツ出身でＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの最年少メンバーとして活躍している早瀬。昨年放送された日本テレビ系「うぶごえ」で、ボカロＰのあばらやと共作で「プラトニック