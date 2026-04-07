4月7日放送された永作博美主演ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の初回で、後藤淳平（ジャルジャル）が主人公・みなと（永作）の亡き夫役で出演していることが解禁となった。後藤はゴールデン・プライム帯連続ドラマ初出演。【写真】ジャルジャル・後藤淳平の場面写真本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあ