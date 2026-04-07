記事ポイントさくら情報システムが2026年4月7日から「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策支援サービス」を開始中堅企業のSCS評価制度対応を現状分析から運用定着までワンストップで支援銀行水準の知見を生かし、★3から★5を見据えた実行計画づくりが強み さくら情報システムが、SCS評価制度への対応を支援する新サービスを2026年4月7日から提供しています。現状分析から規程整備、体制構築、運用定着までを一貫し