記事ポイント嵐山町観光協会「らんざんラベンダーまつり」が6月13日から開催約15,000株のラベンダーが広がる千年の苑ラベンダー園の初夏イベント見学料0円でつみとり体験やラベンダーグルメも楽しめる催し 埼玉県嵐山町で、初夏の花景色を楽しめる「らんざんラベンダーまつり」が2026年6月13日から開催されます。約15,000株のラベンダーが広がる会場で、花の香りと体験企画、グルメまでそろう季節限定イベントです。 嵐