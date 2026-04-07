記事ポイント4月7日に受注を開始する防水仕様のサニタリーフロアー「メラノーブル」高圧メラミン化粧板と防水加工で水回りに使いやすい新発想床材6種類展開、6枚入りで45,000円の床暖房対応モデル イクタが、防水仕様を備えたサニタリーフロアー「メラノーブル」の受注を2026年4月7日に開始します。木質フローリングでありながら水回りで使える点が特徴で、機能性とデザイン性を両立した新提案として注目を集めます。 イ