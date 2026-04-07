記事ポイント金きゃらじゃぱんが『開運！なんでも鑑定団』純金コレクションを2026年3月24日から販売30g小判2,640,000円から0.5g純金カード77,000円まで全4商品を展開招き猫と小判モチーフで資産性と記念性を兼ね備えた完全受注生産 金きゃらじゃぱんから、『開運！なんでも鑑定団』とのコラボレーションによる純金コレクションが販売されています。番組でおなじみの小判や招き猫を取り入れたデザインで、記念性と資産性をあわ