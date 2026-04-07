記事ポイント石川県の「今行ける能登 団体旅行応援キャンペーン」に対応した能登ツアー販売開始日帰りバスツアーは2026年4月11日から7月31日まで、お一人様7,800円（税込）能登12市町周遊で1日4,000円分の電子クーポンが付き、旅先で応援消費が広がる内容 ビーウェーブが、石川県の「今行ける能登 団体旅行応援キャンペーン」を活用した能登観光ツアーの販売を開始しています。観光と応援消費をひとつにした内容で、気軽な日