上方演芸界で最も長い歴史を持つ漫才コンテスト「第６１回上方漫才大賞」（ラジオ大阪、カンテレ主催）の発表会が７日、大阪市内で開かれ、金属バットが奨励賞を受賞した。カベポスター、たくろう、ツートライブ、天才ピアニストを破り、主要お笑い賞レース初受賞。たくろうらを意識したのか、小林圭輔は「大阪を裏切って、東京に行ったコンビに負けなくてよかった」と毒舌を吐いた。友保隼平は、奨励賞を受賞を誰に報告した