関西テレビは７日、大阪市で「第６１回上方漫才大賞」の公開収録を行い、大賞に輝いたザ・ぼんちを表彰した。同賞は、上方演芸界で最も長い歴史を持ち、今年で６１回目を迎えた。過去の大賞受賞者はかしまし娘、横山やすし・西川きよし（３回）、オール阪神・巨人（４回）といったビッグネームがズラリ。他にダウンタウンは、１９８９年に芸歴７年目の２５歳で大賞を受賞しており、最年少受賞記録となっている。今年はザ・ぼ