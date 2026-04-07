【モデルプレス＝2026/04/07】「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の『ONE PIECE』（尾田栄一郎作）より、“東の海”編から新たにアニメ化されるプロジェクト「THE ONE PIECE」（制作：WIT STUDIO）から、新たな特報映像が解禁された。【写真】29歳イケメン俳優「筋肉すごすぎる」ゾロ役忠実再現で肉体美際立つ◆Netflix「ONE PIECE」3作品の続報一挙解禁「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎によ