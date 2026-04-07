ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、ドジャース戦に「４番・三塁」で先発出場。大敗の展開も自身９試合ぶりのマルチ安打をマークして存在感を発揮した。力勝負に負けなかった。初回２死一塁。１ストライクから真ん中９３・３マイル（約１５０・１キロ）の直球を捉え、速度１０４・５マイル（約１６８・１キロ）の痛烈な打球で三遊間を破る左前安打を放った。６回先頭では２ストライクから外角低め