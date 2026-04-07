「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）広島がファビアンの“予告本塁打”で先制し、巨人を沈めた。試合前の打撃練習を終えたファビアンは、一塁側ベンチで練習を見守っていた広島カープ名誉ＯＢ会長でもあるデイリースポーツ評論家・安仁屋宗八氏に宣言していた。通訳を通じて「今日はホームランを打つよ。調子がいいんだ」と本塁打を約束していた。８試合で本塁打ゼロだったファビアンの突然の予告が現実となった