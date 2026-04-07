サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会1次リーグで日本と対戦するスウェーデン代表で30歳のMFルンドグレンが6日にアキレス腱を断裂し、本大会出場が絶望となった。7日、ロイター通信が報じた。3月31日にW杯出場を懸けて行われた欧州予選プレーオフ決勝のポーランド戦で、決勝点に絡む活躍を見せていた。（共同）