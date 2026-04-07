【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比296.77ドル安の4万6373.11ドルを付けた。米国とイランの戦闘終結交渉の先行き不透明感から、売り注文が先行した。