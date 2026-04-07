プロレス団体のＤＤＴは７日、サイバーファイト元社長で現副社長の高木三四郎（５６）が６日に行われたノア・新宿ＦＡＣＥ大会で右眼を負傷し、医療機関による診断の結果「眼窩（がんか）内側壁骨折」「眼窩底骨折」「鼻骨骨折」と判明したことを発表した。当面欠場となり、出場予定だった１１日の神戸大会、１２日の北陸小矢部大会、１５日の後楽園大会はカードが変更される。高木は前日に「ＵＮＩＶＥＲＳＥＣＵＰ決勝戦」