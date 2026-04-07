7日午後3時45分頃、広島県庁の敷地のけやきが幹から折れているのを職員が発見しました。強風が原因と見られます。けやきは、「県庁の森」に植えられているもので、今年2月の点検では異常がありませんでした。県は8日に倒木を撤去するとともに、改めて緊急点検を実施するということです。（2026年4月7日）