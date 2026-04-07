【モデルプレス＝2026/04/07】Netflixの実写シリーズ「ONE PIECE」シーズン3が、2027年に世界独占配信されることが決定。併せて、タイトルが「ONE PIECE：The Battle of Alabasta」となることが解禁された。【写真】29歳イケメン俳優「筋肉すごすぎる」ゾロ役忠実再現で肉体美際立つ◆実写版「ONE PIECE」シーズン3、2027年配信決定「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的