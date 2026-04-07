◆パ・リーグオリックス３―１ロッテ（７日・京セラドーム大阪）オリックスが接戦を制し、連敗を３で止めた。１点リードの６回１死満塁で高島から２番手・山崎にスイッチ。２死から押し出し四球で１点を失ったものの、勝ち越しは許さなかった。岸田護監督は「よく１点で帰ってきた」と、たたえた。７回は３番手・ペルドモが１死二塁のピンチをしのぐと、直後に打線が勝ち越し。「勝ちパターンでいく投手なので」。前カードの