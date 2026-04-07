高市首相は7日、歴代政権に比べて記者団への取材対応が少ないことについて問われ、「国民に必要な情報を伝える方法も多様化してきている」「どのように組み合わせて情報発信するのが最も良いか、試行錯誤しながら見いだしていきたい」と述べました。高市首相は報道機関による報道について、「政治や行政を監視していただくという機能などがある。国民の知る権利を保障する重要な役割を担っていただいている」と指摘しました。一方