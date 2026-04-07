「いらない」って言いましたよね…？ 飲むなら買ってきたのに！旦那さんは"お前のものは俺のもの"という感覚なのでしょうか。「ひとくち」が全然ひとくちじゃないのも気になります…。ちなみにこのコーヒーも、奥さんの手元に戻ってきたときにはほとんど残っていなくて…!?>>【まんが】ひと口ちょうだい夫(ウーマンエキサイト編集部)