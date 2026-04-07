ＧＭＯインターネットグループは７日、東京都渋谷区の本社に人型ロボットの研究開発拠点「ＧＭＯヒューマノイド・ラボ」を開設した。人型ロボットや開発設備を備え、ＡＩ（人工知能）やロボット制御など異なる専門性を持つ技術者が連携する。開発の加速と早期の社会実装を目指す。新拠点の延べ床面積は約１３００平方メートルで国内最大級となる。７日に約半分を先行開業し、１０月に全面開業する。当初は中国新興企業ユニツリ