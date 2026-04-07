「ファーム・西地区、オリックス４−１阪神」（７日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）阪神は投打がかみ合わず敗れた。先発のカーソン・ラグズデール投手（２７）は自身の送球ミスもあり、二回までに３点を失ったが、三回以降は立ち直って無失点。来日後最長となる５回を投げ切った。１得点のみに抑えられた打線では、戸井零士内野手（２１）が唯一の複数安打を含む３出塁で意地を見せた。試合後の平田勝男２軍監督の一