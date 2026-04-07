そんなのムリだよ▶▶この作品を最初から読む夢を叶え、好きな仕事に邁進する会社員の真理子。でも家に帰ると家事に非協力的な夫の孝一への不満が募ります。トイレットペーパーの補充どころか、先に帰宅しても何もせず「腹減った〜」と待っているだけ。にもかかわらず、少し手伝っただけで家事をやった気になっている「自称愛妻家」の夫。真理子が夫の言動にイラっとするたびに、「離婚メーター」の目盛りがカチッと傾き