動画配信サービス「Netflix」は日本時間7日、『ONE PIECE』関連の新情報を一挙発表。「東の海（イーストブルー）」編から新たにアニメ化するプロジェクト、『THE ONE PIECE』の新たな特報映像が解禁された。【動画】新作アニメ『THE ONE PIECE』特報映像この日、実写版『ONE PIECE』のシーズン3が2027年に世界独占配信されること、タイトルが「ONE PIECE: The Battle of Alabasta」となることがアニメーションロゴとともに解禁