ＮＴＴドコモビジネスは７日、ゴルフのスイングを解析して技術の向上に役立てるサービスを２０２７年度に開始すると明らかにした。ブリヂストンと共同開発した。クラブの先端や靴に装着したセンサーを通じて、クラブの軌道や体重変化などのデータを取得しスマートフォンのアプリで表示する。フォームの癖や問題点が把握でき、スイングの改善に役立つという。ゴルフ練習場などでのサービス提供を想定している。ＮＴＴグループ