試合を締めくくるのが４番の役目――。そんな重みを、あらためて印象づける一発だった。阪神・佐藤輝明内野手（２７）が７日のヤクルト戦（甲子園）で今季１号となる２ラン。そのバットに引きつけられるように、チームも９―２で大勝。藤川球児監督（４５）が試合後に「４番がゲームを終わらせてくれる」と評した通り、まさに主砲の仕事だった。その直前の８回表だった。阪神はヤクルト・丸山に２ランを浴び、試合の空気がわず