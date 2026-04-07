ボートレース大村の「ＢＴＳ鹿島開設１１周年記念肥前鹿島干潟杯」は７日、開幕した。広瀬将亨（４７＝兵庫）の今節初戦となった８Ｒは６号艇。大外発進から追い上げをみせるも５着。レース後は「スタートが早くてビビってしまった」と振り返った。それでも今節タッグを組むのは、当地のエース１１号機。「いいと思います。チルトマイナスで重さもないし、ターンの力強さがあった。直線も悪くない」と、実戦での感触は上々